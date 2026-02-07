МАГАТЕ повідомило про повторне зниження потужності АЕС України через пошкодження енергомережі

Українські атомні електростанції знову знизили потужність виробництва електроенергії вранці через відновлення бойової активності, яка призвела до ураження електричних підстанцій та відключення частини ліній електропередач. Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ в соціальній мережі X.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі зазначив, що погіршення стану енергосистеми створює додаткові ризики для ядерної безпеки. У МАГАТЕ наголосили, що нестабільність електропостачання є критичним фактором для безпечної роботи атомних електростанцій.

Гроссі вкотре закликав до стриманості, підкресливши, що подальше ускладнення ситуації з енергомережами може мати серйозні наслідки для ядерної безпеки не лише України, а й регіону загалом.

