        Економіка

        МАГАТЕ повідомило про повторне зниження потужності АЕС України через пошкодження енергомережі

        Віктор Алєксєєв
        7 Лютого 2026 16:12
        читать на русском →
        Українські атомні електростанції знову знизили потужність виробництва електроенергії вранці через відновлення бойової активності, яка призвела до ураження електричних підстанцій та відключення частини ліній електропередач. Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ в соціальній мережі X.

        Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі зазначив, що погіршення стану енергосистеми створює додаткові ризики для ядерної безпеки. У МАГАТЕ наголосили, що нестабільність електропостачання є критичним фактором для безпечної роботи атомних електростанцій.

        Гроссі вкотре закликав до стриманості, підкресливши, що подальше ускладнення ситуації з енергомережами може мати серйозні наслідки для ядерної безпеки не лише України, а й регіону загалом.

