Верховна Рада провалила голосування за “податок на OLX”

Верховна Рада 10 березня не підтримала законопроєкт №14025, який у медіа називали «податком на OLX». Документ передбачав оподаткування доходів, отриманих громадянами через цифрові платформи.

За ухвалення законопроєкту проголосували лише 168 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Документ передбачав запровадження механізму міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи — такі як OLX, Bolt, Uber, Glovo чи Booking. Платформи мали б передавати податковій службі дані про заробітки своїх користувачів.

Законопроєкт також пропонував спеціальний режим оподаткування для таких доходів. Зокрема, для частини продажів планувалося застосовувати пільгову ставку 5%, тоді як загальна ставка податку залишалася на рівні 18%.

Передбачалося, що онлайн-платформи фактично стануть податковими агентами — вони повинні були ідентифікувати продавців та звітувати про їхні доходи до Державної податкової служби.

Водночас оподаткування доходів з цифрових платформ є одним із структурних «маяків» нової програми Міжнародного валютного фонду для України.

Як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, до другого читання уряд також планував внести інші зміни, пов’язані з вимогами МВФ, однак парламент не підтримав законопроєкт.