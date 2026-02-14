ПДВ для ФОПів поки не вводитимуть: МВФ скасував попередні умови для нової програми

Міжнародний валютний фонд скасував попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів. Йдеться про вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових платформ і продовження 5% військового збору, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, наразі немає жодних prior actions для отримання програми, а питання України планують винести на засідання ради директорів МВФ наприкінці лютого. Вона зазначила, що це перший випадок в історії співпраці України з Фондом, коли вимоги були переведені зі статусу prior actions у структурні маяки.

За домовленістю з МВФ, усі чотири умови мають бути виконані після затвердження нової програми. Скасування попередніх дій дозволяє раді директорів ухвалити рішення щодо кредитування на одному з найближчих засідань. Перший транш очікується у розмірі 1,5 млрд доларів.

Реклама

Реклама

Нова програма також відкриває можливість для отримання кредиту від ЄС на 90 млрд євро у 2026–2027 роках. За словами прем’єра, у 2026 році Україна розраховує отримати 60 млрд євро — 15 млрд для бюджету і 45 млрд на військові потреби, у 2027 році — 30 млрд, з яких по 15 млрд передбачено для бюджету та оборони.

Усі податкові та митні зміни об’єднають в один законопроєкт під назвою Beautiful Tax Bill. До нього увійдуть положення щодо цифрових платформ, оподаткування посилок, продовження дії 5% військового збору та запровадження ПДВ для ФОПів. Стелю для застосування ПДВ планують підвищити з 1 до 4 млн гривень, що зменшить кількість ФОПів, на яких поширюватиметься податок, з 660 тисяч до 257 тисяч.

Термін запровадження ПДВ для ФОПів наразі обговорюється. За словами Свириденко, це може бути 2028 рік або момент вступу України до ЄС. Законопроєкт планують ухвалити у березні, однак, за словами прем’єра, наразі в парламенті бракує голосів.

Свириденко пояснила, що МВФ погодився пом’якшити умови через суттєві зміни ситуації після обстрілів енергетичної інфраструктури. За даними джерел видання, важливу роль у переговорах відіграв візит до Києва голови МВФ Крісталіни Георгієвої в середині січня, під час якого вона ознайомилася з наслідками російських ударів по енергетиці.