Зеленський у Мюнхені вручив орден Свободи Владиславу Гераскевичу

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі скелетоністом, членом національної олімпійської збірної Владиславом Гераскевичем та його батьком, тренером збірної України зі скелетону Михайлом Гераскевичем. Глава держави подякував спортсмену за гідну позицію та вручив йому орден Свободи, повідомляє Офіс президента.

«З великою честю до вас і, безумовно, до всіх олімпійців наших, які підтримали вас, підтримали вашу позицію. Медалі важливі для України й для вас, але мені здається, що головне – хто ти. Я вважаю, що ви – особистість. І я впевнений, що всі інші результати, які так важливі для вас, безумовно, будуть. І в України будуть і чемпіони, і олімпійці. Головне, що є в України, – українці. Ви – уособлення такої людини», – сказав Президент.

Владислав Гераскевич подякував за підтримку й наголосив, що український народ цими днями об’єднався проти несправедливості. Він зазначив, що на його шоломі зображені портрети 22 українських спортсменів і спортсменок, яких убила Росія, і попри загибель вони привертають увагу світу до України та об’єднують навколо неї.

Спортсмен планував вийти в цьому шоломі на старт змагань зі скелетону на знак шани та пам’яті про всіх українських атлетів, які більше не зможуть брати участь у змаганнях через російську агресію. Однак за кілька годин до першого заїзду Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував Владислава Гераскевича.

«Найважливіше – ми не намагаємося порушувати якісь правила й бути варварами. Ми будемо продовжувати все одно, попри все будемо продовжувати боротися за свої права», – додав спортсмен.

Михайло Гераскевич розповів про підтримку, яку цей вчинок здобув не лише з боку українців, а й від друзів України з інших країн. «Все, що ви зробили, – все правильно. І важливо, як люди відреагували. Дякуємо вам за це», – наголосив Президент.