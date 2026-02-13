Ремонт саркофага Чорнобильської АЕС обійдеться в сотні мільйонів євро

Французькі компанії Bouygues Travaux Publics і Vinci Construction Grands Projets, які проєктували та будували нову захисну оболонку над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, завершили попередню технічну оцінку пошкоджень, отриманих унаслідок удару російського дрона по саркофагу ЧАЕС 14 лютого 2025 року. За результатами аналізу об’єкт, на будівництво якого витратили майже 20 років роботи та понад 2 мільярди доларів, нині не виконує своїх захисних функцій, повідомили DW у Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

«Ключовим завданням визначено відновлення повної функціональності нового безпечного конфайнмента (НБК) до 2030 року, щоб обмежити ризик корозії сталевої аркової конструкції та забезпечити довгострокову безпеку», — повідомив Бальтазар Ліндауер, керівник департаменту ядерної безпеки ЄБРР. За його словами, остаточну оцінку вартості ремонтних робіт наразі дати неможливо, однак «виходячи з наявної на цей момент інформації, загальна вартість може становити кілька сотень мільйонів євро».

Унаслідок удару російського дрона нова захисна оболонка четвертого реактора втратила герметичність, що є критичним для виконання її основної функції — запобігання потраплянню радіоактивного пилу, який накопичувався з 1986 року, у зовнішнє середовище. Крім того, не працюють кранові установки всередині конструкції, зазначено в аналізі.

У ЄБРР також уточнили, посилаючись на висновки французьких компаній, що поширенню радіоактивного пилу заважала спеціальна мембрана, яка з’єднувала новий безпечний конфайнмент із бетонними конструкціями третього енергоблока. Після її пошкодження проблему ускладнює те, що мембрану виготовляли на замовлення спеціально для чорнобильського проєкту, і нині таких матеріалів немає на ринку.

Унаслідок російського удару також порушено температурний режим усередині конфайнмента, через що більше неможливо контролювати вологість об’єкта, а внаслідок втрати тиску всередині конструкції виникли умови для корозії сталевої аркової конструкції, що може призвести до її обвалення.

За оцінками фахівців, нову захисну оболонку необхідно відновити не пізніше 2030 року, інакше наслідки будуть катастрофічними. Якщо цього не станеться, проблема Чорнобиля багаторазово загостриться, попереджають автори аналізу.