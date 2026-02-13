У Чернівцях знайшли 13-річну школярку, яку шукали понад 40 годин

У Чернівцях правоохоронці розшукали 13-річну школярку, зникнення якої бабуся повідомила 10 лютого. До пошуків залучили оперативників, спецпризначенців, аналітиків і волонтерів, а також перевірили можливі маршрути пересування та записи камер відеоспостереження.

12 лютого дитину знайшли цілою та неушкодженою у приватному будинку за межами міста. Там її утримував 37-річний чоловік, якого затримали та повідомили про підозру у викраденні малолітньої дитини і крадіжці її майна.

За даними слідства, підозрюваний помітив дівчинку на вулиці та запропонував підвезти її до бабусі. Надалі він змінював маршрут руху, заспокоював дитину вигаданими поясненнями, викинув її наплічник із телефоном і привіз у будинок, де ніхто не проживав. Дізнавшись про масштабні пошуки, чоловік перевозив дівчинку між різними будинками в межах села Тарашани, намагаючись уникнути викриття.

Реклама

Реклама

У прокуратурі зазначають, що фізичного насильства щодо дитини не застосовували, однак її свободу пересування було обмежено та здійснювався психологічний вплив. З дівчинкою працюють психологи, а допит проведено з дотриманням міжнародних стандартів захисту прав дітей у спеціалізованому центрі за моделлю «Барнахус».

Наразі призначено низку експертиз. Прокуратура наполягатиме на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.