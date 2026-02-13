Reuters: Українці підтримали скелетоніста Гераскевича після дискваліфікації на Олімпіаді

В Україні розгорнулася хвиля підтримки скелетоніста Владислава Гераскевича після того, як Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував його на зимових Олімпійських іграх. Причиною стало те, що спортсмен відмовився відмовитися від розписаного вручну шолома з портретами українських атлетів, загиблих у війні Росії проти України, пише Reuters.

Підтримку 27-річному киянину висловили представники влади, бізнесу та звичайні громадяни. Президент Володимир Зеленський нагородив спортсмена державною відзнакою та заявив, що його мужність «варта більшого за будь-яку медаль», додавши, що рішення про дискваліфікацію суперечить духу Олімпійських ігор, які мають допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресорам.

Перший віцепрем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав рішення МОК ганьбою і «моральною капітуляцією, замаскованою під нейтральність».

Президент МОК Кірсті Ковентрі повідомила, що зустрічалася з Гераскевичем, однак компромісу досягти не вдалося. Серед запропонованих варіантів були чорна пов’язка або демонстрація шолома до і після заїздів, тоді як під час тренувань використовувати його дозволяли.

На тлі нічного російського удару по енергосистемі Києва мешканці міста також висловлювали обурення рішенням. Енергетична компанія ДТЕК опублікувала фото працівників із написами підтримки, заявивши, що для них спортсмен «вже чемпіон».

Один із засновників онлайн-банку Monobank оголосив про грошову премію для Гераскевича в розмірі одного мільйона гривень.

Колишня олімпійська веслувальниця Наталія Губа назвала дискваліфікацію трагедією для спортсмена, але водночас підкреслила, що він став героєм і привернув увагу світу до України.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році російських і білоруських спортсменів здебільшого усунули від міжнародних змагань, однак МОК згодом підтримав їх поступове повернення за суворих умов, що Москва критикує як змішування спорту й політики.