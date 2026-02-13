Харків: 42-річний чоловік зберігав 23 тисячі файлів дитячої порнографії та знімав свою 4-річну падчерку

Поліцейські Управління протидії кіберзлочинам у Харківській області разом зі слідчими ГУНП викрили 42-річного харків’янина, який роками накопичував дитячу порнографію та вчиняв розпусні дії щодо власної малолітньої падчерки.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання чоловіка виявили близько 23 тисяч файлів дитячої порнографії, отриманих через інтернет. Крім того, на його комп’ютері знайшли майже 500 відео та фото оголеної 4-річної дівчинки – саме її статевих органів.

Згодом встановили: чоловік сам створював ці матеріали, знімаючи падчерку.

У Харкові викрили вітчима, який роками розбещував малолітню падчерку / Фото: Нацполіція

«Це не просто зберігання – це виготовлення дитячої порнографії за участю дитини, яка живе в його домі», – зазначив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Андрій Шарнін.

Чоловіка затримали за ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за двома статтями:

ч. 1 ст. 301-1 КК України (одержання доступу, придбання, зберігання, виготовлення дитячої порнографії);

ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх).

Максимальне покарання – до 8 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Слідство триває.