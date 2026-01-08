За фактом зґвалтування онуки повідомлено про підозру 64-річному сумчанину

Встановлено, що у 2020 році дівчинка, якій на той час було лише 9 років, приїхала на літні канікули до баби з дідом у село. Саме того літа дід, зловживаючи довірою дитини, зґвалтував її вперше. З того часу він систематично вступав із онукою в статеві зносини, повідомили в Офісі Генпрокурора.

У період спільного проживання з родиною дівчинки на початку повномасштабної війни підозрюваний вчиняв щодо дитини сексуальне насильство, зокрема неодноразово протягом тижня.

Лише коли дівчинці виповнилось 15 років, вона наважилась розповісти про це матері. Жінка звернулась до правоохоронців.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.