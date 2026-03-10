Тристоронні переговори України, США і РФ перенесли на наступний тиждень — Зеленський

Тристоронні переговори України, США і Росії, які планували провести в Туреччині цього тижня, перенесли. За словами президента Володимира Зеленського, ініціатором відтермінування стала американська сторона.

Як повідомляє Європейська правда, про це президент Володимир Зеленський сказав, відповідаючи онлайн на запитання журналістів.

За його словами, переговори планували провести «у вівторок-середу» в Туреччині. Однак їх перенесли з ініціативи США через ситуацію на Близькому Сході.

«Ми готові були їхати в Туреччину. Перенесли цю зустріч. Саме американська сторона відтермінувала, сказала: “Давайте на наступному тижні”. Це інформація, яка є на сьогодні», — зазначив Зеленський.

Президент додав, що розмови з американською стороною відбуваються щодня, тому дата наступної зустрічі ще може уточнюватися.

Раніше Зеленський повідомляв, що під час телефонної розмови президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі.