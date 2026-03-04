У Росії закликають відмовитися від мирних переговорів щодо України після удару США по Ірану — Reuters

Удар США по Ірану, санкціонований президентом Дональдом Трампом, викликав занепокоєння серед російських жорстких прихильників війни, які тепер закликають Москву відмовитися від мирних переговорів щодо України та посилити бойові дії. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, після повернення Трампа до Білого дому частина російських «яструбів» сподівалася, що його непередбачуваність і прагматизм можуть бути вигідними для Москви у питанні війни проти України. Однак атака на Іран змусила багатьох у Росії побачити в ньому потенційну загрозу для інтересів країни.

Деякі російські націоналісти вже публічно закликають Кремль відмовитися від переговорів щодо миру в Україні, які ведуться за посередництва США, і натомість посилити військові дії. Вони стверджують, що попередні переговори США з Іраном щодо ядерної програми показали, що Вашингтону не можна довіряти.

Націоналістичний бізнесмен Костянтин Малофєєв заявив, що США є загрозою для всього світу, а російський військовий блогер Борис Рожин, відомий як Colonel Cassad, назвав Трампа «монстром» і закликав не розраховувати на будь-які домовленості з ним.

Водночас Кремль намагається зберігати баланс: Москва засудила дії США проти Ірану як «непровоковану агресію», але утрималася від особистої критики Трампа і продовжує підтримувати переговори щодо України.

Деякі російські аналітики вважають, що загострення на Близькому Сході може мати і вигідні для Москви наслідки. Зокрема, можливе зростання цін на нафту може підтримати російський бюджет, а увага США до Близького Сходу може зменшити обсяг американської військової допомоги Україні.

Водночас серед російських політичних і безпекових еліт зростає занепокоєння, що агресивна політика Вашингтона послаблює вплив Москви у світі. Деякі російські «яструби» вважають, що Трамп послідовно усуває союзників Росії, згадуючи повалення сирійського лідера Башара Асада, затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро та загибель іранського лідера Алі Хаменеї під час спільних ударів США та Ізраїлю.

Російський ультранаціоналістичний ідеолог Олександр Дугін заявив, що раніше бачив у Трампі надію для Росії, але тепер вважає, що Москва повинна дистанціюватися від нього. За його словами, якщо Іран не витримає тиску, Росія може стати наступною ціллю.