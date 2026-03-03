        Економіка

        Трамп заявив, що може запровадити ембарго проти Іспанії

        Галина Шподарева
        3 Березня 2026 20:21
        читать на русском →
        Дональд Трамп / Скриншот
        Дональд Трамп / Скриншот

        США припинять всю торгівлю з Іспанією через відмову у використанні військових баз для ударів по Ірану та небажання підвищувати витрати на оборону.

        Про це президент США Дональд Трамп заявив 3 березня, повідомляє Clash Report.

        За словами Трампа, Іспанія фактично заявила, що США не можуть використовувати їхні бази.

        Реклама
        Реклама

        “Ми могли б використовувати їхню базу, якби захотіли, ми могли б просто прилетіти та використати її. Ніхто не говоритиме нам, щоб ми її не використовували. Але нам це й не потрібно. Але вони повелися неприязно”, — сказав Трамп.

        Президент США підкреслив, що Іспанія була єдиною країною НАТО, яка не погодилася підняти витрати на оборону до 5%. За його словами, Іспанія хотіла залишити витрати на рівні 2%, але “не платять навіть цих двох відсотків”.

        “Отже, ми збираємося припинити всю торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати нічого спільного з Іспанією”, — резюмував Трамп.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини