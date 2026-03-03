Трамп заявив, що може запровадити ембарго проти Іспанії

США припинять всю торгівлю з Іспанією через відмову у використанні військових баз для ударів по Ірану та небажання підвищувати витрати на оборону.

Про це президент США Дональд Трамп заявив 3 березня, повідомляє Clash Report.

За словами Трампа, Іспанія фактично заявила, що США не можуть використовувати їхні бази.

“Ми могли б використовувати їхню базу, якби захотіли, ми могли б просто прилетіти та використати її. Ніхто не говоритиме нам, щоб ми її не використовували. Але нам це й не потрібно. Але вони повелися неприязно”, — сказав Трамп.

Президент США підкреслив, що Іспанія була єдиною країною НАТО, яка не погодилася підняти витрати на оборону до 5%. За його словами, Іспанія хотіла залишити витрати на рівні 2%, але “не платять навіть цих двох відсотків”.

“Отже, ми збираємося припинити всю торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати нічого спільного з Іспанією”, — резюмував Трамп.