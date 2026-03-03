Окупанти стратили 337 українських військових, понад 95% полонених зазнають тортур, — Лубінець

Станом на кінець 2025 року російські окупанти стратили 337 українських військовополонених. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, стратили їх “свідомо й жорстоко”.

Про це Дмитро Лубінець написав у Telegram.

Під час виступу у межах засідання Ради ООН з прав людини омбудсман закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію за систематичні катування українців.

Реклама

Реклама

Дмитро Лубінець наголосив, що Росія перетворила катування на державну політику та використовує його як зброю. За даними ООН, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур. Станом на кінець 2025 року 337 українських військовополонених були свідомо й жорстоко страчені росіянами.

“Закликав міжнародну спільноту: невідкладно посилити тиск на Росію, забезпечити повне документування кожного злочину і притягнути винних до відповідальності”, – додав омбудсман.