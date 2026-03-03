У Херсоні ґвалтівника схопили на місці злочину

2 березня у Херсоні поліцейські затримали чоловіка під час зґвалтування 51-річної жінки. Зловмисник також підозрюється у грабежі, скоєному незадовго до цього.

Про це повідомили в ГУНП в Херсонській області.

Напередодні ввечері, патрулюючи вулицю Небесної сотні в Херсоні, правоохоронці помітили біля одного з кафе чоловіка, який підозріло заметушився, помітивши автівку правоохоронців.

“Поліцейські негайно направилися до нього й водночас почули жіночий крик про допомогу. У цей час невідомий, застібаючи штани, здійснив спробу втекти з місця, однак поліцейські його миттєво затримали. З’ясувалося, що зловмисник у той час вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо 51-річної жінки”, – розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, затриманий – 29-річний неодноразово судимий за майнові злочини житель Херсона. Під час поверхневого огляду в кишенях його одягу поліцейські виявили документи на ім’я іншої людини, мобільний телефон і срібний ланцюжок. Як виявилося, ці речі належать 52-річному чоловіку, якого зловмисник пограбував за пів години до зґвалтування.

Затриманого помістили в ізолятор тимчасового тримання. Заплановане повідомлення йому підозри за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 152 “Зґвалтування” та ч. 4 ст. 186 “Грабіж” Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу. Тривають необхідні слідчі дії. Фігуранту може загрожувати 10 років ув’язнення.