На Хмельниччині довічне позбавлення волі отримав чоловік, який зґвалтував свою 12-річну доньку

У Хмельницькій області 39-річний чоловік роками знущався зі своєї доньки, а згодом зґвалтував 12-річну дитину. Вирок суду – довічне позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у липні 2023 року обвинувачений вчинив щодо доньки сексуальне насильство, а в жовтні 2023 – зґвалтував її.

Дівчинка розповіла, що батько вчиняв дії сексуального характеру стосовно неї, починаючи з п’ятирічного віку. Чоловік домагався її в той час, коли матір була на роботі – йдеться в повідомленні прокуратури.

У 2023 році жінка виїхала працювати за кордон, а дітей залишила з батьком. Після повернення мати відвела дитину до лікаря на огляд, де й стало відомо про вказані факти. Дівчинка розповіла, що мовчала через погрози.

Під час розгляду справи засуджений частково заперечував обставини.

Рішенням першої інстанції чоловіка було засуджено до довічного позбавлення волі. Сторона захисту оскаржила вирок в апеляційному та касаційному порядку, однак Верховний суд залишив його у силі.

Відомості про засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.