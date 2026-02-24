У Британії вперше народилася дитина після пересадки матки від померлого донора

У Великій Британії вперше народилася дитина у жінки, якій пересадили матку від померлого донора. Хірурги з Лондона та Оксфорда назвали це «проривним моментом», який може дати надію жінкам із важкими діагнозами. Про це повідомляє BBC.

Хлопчик на ім’я Х’юго народився незадовго до Різдва 2025 року в лікарні Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital у Лондоні. Його вага при народженні становила близько 3,2 кг. Нині дитині 10 тижнів.

Його мати, Грейс Белл, народилася без матки через синдром Майєра-Рокитанського-Кюстера-Хаузера (MRKH), який трапляється приблизно в однієї з п’яти тисяч жінок у Великій Британії. У 16 років їй повідомили, що вона не зможе виносити власну дитину.

Трансплантація матки відбулася у червні 2024 року в лікарні Churchill Hospital в Оксфорді та тривала 10 годин. Через кілька місяців подружжя пройшло процедуру екстракорпорального запліднення, після чого ембріон було перенесено в клініці Lister Fertility Clinic у Лондоні.

Грейс назвала народження сина «дивом» і подякувала родині донора за «неймовірний дар». Ім’я донора та причини смерті не розголошуються.

Це перший випадок у Британії народження дитини після трансплантації матки від померлого донора. Раніше, на початку 2025 року, в країні народилася дівчинка Емі після пересадки матки від живого донора — її мати отримала орган від старшої сестри.

Загалом у світі проведено понад 100 трансплантацій матки, після яких народилося понад 70 здорових дітей.

Професор Річард Сміт із Imperial College Healthcare NHS Trust, який понад 25 років займається дослідженнями в галузі трансплантації матки, назвав подію історичною. За його словами, тепер жінки, яким раніше казали, що вони не зможуть мати дітей через відсутність матки, отримали реальну надію.

Донорство матки у Великій Британії можливе лише за окремої згоди родини донора. Батьки жінки, яка пожертвувала органи, заявили, що відчувають «величезну гордість» за спадок, який залишила їхня дочка. Крім матки, вона передала ще п’ять органів, які були пересаджені чотирьом людям.