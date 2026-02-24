        Новини

        ВНЖ у Польщі у 2026 році: підстави, документи та строки

        24 Лютого 2026 17:18
        Отримання посвідки на проживання у Польщі — один із найпоширеніших запитів серед громадян країн поза ЄС, які планують жити, працювати або навчатися в цій країні понад три місяці. У польському праві цей статус найчастіше називають «картою побиту» — це пластиковий документ, що підтверджує право легально перебувати в країні на визначеній підставі.

        Якщо ви плануєте тривалий переїзд, важливо розуміти не лише підстави для подання, а й можливі ризики. Наприклад, поширеною проблемою є відмова у ВНЖ, яка може бути пов’язана з неповним пакетом документів, помилками у заяві або відсутністю реальних підстав для проживання. Тому до процедури варто підходити уважно та заздалегідь.

        Що таке карта побиту і кому вона потрібна

        Карта побиту — це дозвіл на тимчасове або постійне проживання у Польщі. У 2026 році її найчастіше оформлюють громадяни України, Білорусі, Грузії, Казахстану та інших країн, що не входять до ЄС.

        Вона потрібна, якщо ви:

        • плануєте працювати за контрактом;
        • відкриваєте бізнес або здійснюєте підприємницьку діяльність;
        • вступаєте до польського вишу;
        • возз’єднуєтеся з родиною;
        • хочете легально перебувати у Польщі понад 90 днів поспіль.

        Підстави для отримання карти побиту

        1. Робота (єдиний дозвіл «побит і праця»)

        Найпопулярніший варіант — карта побиту на підставі роботи. Підходить тим, хто має офіційний трудовий договір із польським роботодавцем.

        Ключова умова: чинний контракт і підтвердження доходу не нижче встановленого мінімуму. Роботодавець повинен обґрунтувати необхідність працевлаштування іноземця.

        2. Навчання

        Оформлюється студентами польських університетів та мовних шкіл.

        Умова: підтвердження зарахування та наявність коштів для проживання.

        3. Бізнес або самозайнятість

        Підходить тим, хто зареєстрував działalność gospodarcza або компанію.

        Важливо підтвердити реальну економічну діяльність і достатній рівень доходу.

        4. Возз’єднання сім’ї

        Якщо чоловік/дружина або батьки вже легально проживають у Польщі, можна податися на підставі сім’ї.

        Умова: документально підтверджені родинні зв’язки та стабільний дохід приймаючої сторони.

        5. Інші підстави

        Сюди належать гуманітарні причини, тривале перебування, наукова діяльність та інші спеціальні випадки.

        Як податися у 2026 році: важливі правила

        Головне правило — подати документи не пізніше останнього дня легального перебування у Польщі. Це принципово важливо.

        Заява подається до воєводського управління за місцем проживання. Під час подання заявника зазвичай викликають для здачі відбитків пальців — це обов’язкова біометрична процедура.

        Після реєстрації справи заявнику ставлять спеціальний штамп у паспорт.

        Варто звернути увагу, що з 1 грудня 2025 року діє новий зразок заяви на тимчасове проживання (pobyt czasowy).

        Документи: базовий пакет і додаткові папери

        Базовий пакет:

        • заповнена заява;
        • актуальні фотографії;
        • чинний закордонний паспорт;
        • підтвердження місця проживання (договір оренди, реєстрація);
        • підтвердження сплати державного збору;
        • медичне страхування.

        Додатково залежно від підстави:

        • для роботи — трудовий договір і документи від роботодавця;
        • для навчання — довідка з навчального закладу;
        • для бізнесу — реєстраційні документи та фінансова звітність;
        • для сім’ї — свідоцтва про шлюб або народження.

        Для підготовки та перевірки актуальних вимог рекомендується користуватися державним порталом MOS, де публікуються оновлені інструкції та форми.

        Строки розгляду та легальність перебування

        У 2026 році строки розгляду можуть варіюватися від кількох місяців до року — залежно від воєводства та завантаженості органів.

        Важливо розуміти: штамп у паспорті підтверджує легальність перебування на час розгляду справи. Однак він не дає права вільно виїжджати з Польщі та повертатися назад без чинної візи або карти побиту. Це поширена помилка заявників.

        Альтернативний шлях: спрощені програми отримання громадянства

        Окрім стандартного оформлення ВНЖ, існують альтернативні варіанти легалізації через програми спрощеного отримання громадянства ЄС у низці країн, зокрема і в Польщі.

        У деяких випадках шлях до повноцінного статусу громадянина може виявитися швидшим і стратегічно вигіднішим, ніж багаторазове продовження тимчасового проживання.

        Переваги громадянства:

        • свобода пересування в межах ЄС;
        • відсутність потреби продовжувати карту побиту;
        • доступ до соціальних програм;
        • право на довгострокове проживання без додаткових дозволів.

        Тим, хто розглядає переїзд до Польщі як довгостроковий проєкт, варто заздалегідь проконсультуватися зі спеціалістами та розглянути всі можливі сценарії.

        Висновок

        ВНЖ у Польщі у 2026 році залишається затребуваною процедурою для громадян країн поза ЄС. Підстави різноманітні — від роботи й навчання до бізнесу та сім’ї.

        Головне — дотримуватися строків подання, правильно підготувати документи та заздалегідь визначити стратегію легалізації. У деяких випадках варто розглядати не лише карту побиту, а й більш довгострокові рішення, якщо мета — стабільне життя в ЄС без постійних продовжень і бюрократичних ризиків.


