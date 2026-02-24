ВНЖ у Польщі у 2026 році: підстави, документи та строки

Отримання посвідки на проживання у Польщі — один із найпоширеніших запитів серед громадян країн поза ЄС, які планують жити, працювати або навчатися в цій країні понад три місяці. У польському праві цей статус найчастіше називають «картою побиту» — це пластиковий документ, що підтверджує право легально перебувати в країні на визначеній підставі.

Якщо ви плануєте тривалий переїзд, важливо розуміти не лише підстави для подання, а й можливі ризики. Наприклад, поширеною проблемою є відмова у ВНЖ, яка може бути пов’язана з неповним пакетом документів, помилками у заяві або відсутністю реальних підстав для проживання. Тому до процедури варто підходити уважно та заздалегідь.

Що таке карта побиту і кому вона потрібна

Карта побиту — це дозвіл на тимчасове або постійне проживання у Польщі. У 2026 році її найчастіше оформлюють громадяни України, Білорусі, Грузії, Казахстану та інших країн, що не входять до ЄС.

Вона потрібна, якщо ви:

плануєте працювати за контрактом;

відкриваєте бізнес або здійснюєте підприємницьку діяльність;

вступаєте до польського вишу;

возз’єднуєтеся з родиною;

хочете легально перебувати у Польщі понад 90 днів поспіль.

Підстави для отримання карти побиту

1. Робота (єдиний дозвіл «побит і праця»)

Найпопулярніший варіант — карта побиту на підставі роботи. Підходить тим, хто має офіційний трудовий договір із польським роботодавцем.

Ключова умова: чинний контракт і підтвердження доходу не нижче встановленого мінімуму. Роботодавець повинен обґрунтувати необхідність працевлаштування іноземця.

2. Навчання

Оформлюється студентами польських університетів та мовних шкіл.

Умова: підтвердження зарахування та наявність коштів для проживання.

3. Бізнес або самозайнятість

Підходить тим, хто зареєстрував działalność gospodarcza або компанію.

Важливо підтвердити реальну економічну діяльність і достатній рівень доходу.

4. Возз’єднання сім’ї

Якщо чоловік/дружина або батьки вже легально проживають у Польщі, можна податися на підставі сім’ї.

Умова: документально підтверджені родинні зв’язки та стабільний дохід приймаючої сторони.

5. Інші підстави

Сюди належать гуманітарні причини, тривале перебування, наукова діяльність та інші спеціальні випадки.

Як податися у 2026 році: важливі правила

Головне правило — подати документи не пізніше останнього дня легального перебування у Польщі. Це принципово важливо.

Заява подається до воєводського управління за місцем проживання. Під час подання заявника зазвичай викликають для здачі відбитків пальців — це обов’язкова біометрична процедура.

Після реєстрації справи заявнику ставлять спеціальний штамп у паспорт.

Варто звернути увагу, що з 1 грудня 2025 року діє новий зразок заяви на тимчасове проживання (pobyt czasowy).

Документи: базовий пакет і додаткові папери

Базовий пакет:

заповнена заява;

актуальні фотографії;

чинний закордонний паспорт;

підтвердження місця проживання (договір оренди, реєстрація);

підтвердження сплати державного збору;

медичне страхування.

Додатково залежно від підстави:

для роботи — трудовий договір і документи від роботодавця;

для навчання — довідка з навчального закладу;

для бізнесу — реєстраційні документи та фінансова звітність;

для сім’ї — свідоцтва про шлюб або народження.

Для підготовки та перевірки актуальних вимог рекомендується користуватися державним порталом MOS, де публікуються оновлені інструкції та форми.

Строки розгляду та легальність перебування

У 2026 році строки розгляду можуть варіюватися від кількох місяців до року — залежно від воєводства та завантаженості органів.

Важливо розуміти: штамп у паспорті підтверджує легальність перебування на час розгляду справи. Однак він не дає права вільно виїжджати з Польщі та повертатися назад без чинної візи або карти побиту. Це поширена помилка заявників.

Альтернативний шлях: спрощені програми отримання громадянства

Окрім стандартного оформлення ВНЖ, існують альтернативні варіанти легалізації через програми спрощеного отримання громадянства ЄС у низці країн, зокрема і в Польщі.

У деяких випадках шлях до повноцінного статусу громадянина може виявитися швидшим і стратегічно вигіднішим, ніж багаторазове продовження тимчасового проживання.

Переваги громадянства:

свобода пересування в межах ЄС;

відсутність потреби продовжувати карту побиту;

доступ до соціальних програм;

право на довгострокове проживання без додаткових дозволів.

Тим, хто розглядає переїзд до Польщі як довгостроковий проєкт, варто заздалегідь проконсультуватися зі спеціалістами та розглянути всі можливі сценарії.

Висновок

ВНЖ у Польщі у 2026 році залишається затребуваною процедурою для громадян країн поза ЄС. Підстави різноманітні — від роботи й навчання до бізнесу та сім’ї.

Головне — дотримуватися строків подання, правильно підготувати документи та заздалегідь визначити стратегію легалізації. У деяких випадках варто розглядати не лише карту побиту, а й більш довгострокові рішення, якщо мета — стабільне життя в ЄС без постійних продовжень і бюрократичних ризиків.