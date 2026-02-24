“Виборча кампанія почалася?”: Зеленський відповів на критику Залужного

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ARD заявив, що зараз «не час для політики», оскільки Україна перебуває у стані війни. Він відповів на запитання про критику з боку посла України у Великій Британії Валерія Залужного та риторично запитав: «Чи почалася виборча кампанія?».

На уточнення журналістки, чи залишається Залужний на посаді посла, Зеленський відповів ствердно. Він додав, що поважає українську армію та те, як вона воювала проти Росії у різні фази війни, і сказав, що не хоче заглиблюватися в цю історію.

Нагадаємо, генерал Валерій Залужний, який обіймав посаду головнокомандувача до лютого 2024 року, а нині є послом України у Лондоні, в інтерв’ю Associated Press заявив, що відчував загрозу через рейд силовиків у 2022 році. Також Залужний пов’язав провал широко розрекламованого контрнаступу 2023 року із рішеннями Зеленського, заявивши, що не були виділені необхідні ресурси для операції, а його початковий план зосередитися на одному напрямку був змінений наказом вести наступ уздовж значної частини лінії фронту.

Реклама