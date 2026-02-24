За чотири роки повномасштабної війни Україна зберегла незалежність і державність: звернення Зеленського

У четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він заявив, що Україна захистила незалежність і не дозволила знищити державність.

24 лютого Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українського народу.

“Сьогодні рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні. І ось це насправді дуже багато говорить про наш спротив, про те, як же бореться Україна весь цей час. За цими словами – мільйони наших людей. За цими словами – велика сміливість, дуже важка робота, витримка й великий шлях, який Україна долає з 24 лютого”, – йдеться в промові.

Президент згадав перші дні війни, розмови з лідерами світу та пропозицію евакуації.

“Цей кабінет, ця маленька кімната в бункері на Банковій, – тут були перші мої розмови з лідерами світу на початку війни. Я тут говорив із Президентом Байденом і саме тут почув: “Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти”. І я тут відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі”, – розповів Зеленський.

Він зазначив, що Україна вистояла перший день війни, потім тижні й місяці, здобула першу весну під час великої війни, а згодом перейшла до наступальних дій. Він згадав звільнення Балаклії, Ізюма, Куп’янська, Херсона, а також витіснення окупантів із Київщини, Сумщини та Чернігівщини.

У зверненні Президент перерахував події та місця, які стали символами болю й втрат: Бучу, Ірпінь, Бородянку, Маріуполь, Краматорськ, “Охматдит” та інші. Він наголосив, що українці не дозволять знищити Україну, і підкреслив важливість боротьби за життя, незалежність і право жити на своїй землі.

Зеленський також зазначив, що Україна зміцнила обороноздатність, отримала сучасні системи ППО та винищувачі F-16, розвинула власне виробництво озброєння та здатність збивати сотні безпілотників за ніч.

Президент подякував міжнародним партнерам у Європі, США, Канаді, Японії та Австралії за підтримку, а також наголосив на необхідності сильного і справедливого миру. Він заявив, що під час переговорів українська сторона керується принципом не знецінити роки боротьби та забезпечити реальні гарантії безпеки.

За 1462 дні повномасштабної війни та 12 років від початку російської агресії Україна зберегла незалежність і державність, її міста стоять, а Росія не досягла своїх цілей.

“Україна існує, і не лише на карті. Україна – суб’єкт міжнародних відносин. Наша столиця є, стоять Харків, Суми, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Краматорськ, Одеса, Львів, інші міста. Путін не досягнув своїх цілей. Не зламав українців. Не переміг у цій війні. Ми зберегли Україну, і ми зробимо все, щоб здобути мир. І щоб була справедливість”, – підсумував президент.