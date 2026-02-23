У Херсоні протягом пів години поранено двох поліцейських

Сьогодні близько 17:00 військові рф атакували в центральній частині Херсона службовий автомобіль поліції. У результаті атаки FPV-дроном поранення отримав 48-річний старший інспектор з особливих доручень одного із секторів ГУНП у Херсонській області.

Про це повідомили в Нацполіції.

Очевидці викликали карету швидкої допомоги, після чого правоохоронця оперативно доправили до лікарні. Медики діагностували у нього вибухову травму, акубаротравму та осколкове поранення чола. Наразі потерпілому надається необхідна медична допомога, загрози його життю немає. Службовий автомобіль знищено.

Крім того, близько 17:30 у Корабельному районі Херсона під час проведення робіт із розмінування внаслідок детонації вибухового пристрою травмовано 49-річного старшого інспектора відділу вибухотехнічної служби. Поліцейського з травмою руки та ампутацією кількох пальців доправили до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків.