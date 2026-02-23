У Мексиці під час військової операції ліквідовано наркобарона “Ель Менчо”: країну охопила хвиля насильства

Один із найвідоміших мексиканських наркобаронів Немесіо Осегера, відомий як «Ель Менчо», помер після військової операції, проведеної мексиканськими силами спецпризначення в місті Тапальпа на тихоокеанському узбережжі штату Халіско, повідомляє Reuters.

За даними Міністерства оборони Мексики, 60-річний лідер картелю «Нове покоління Халіско» (CJNG) отримав поранення під час рейду та помер у неволі. Його тіло доставили до Мехіко під посиленою охороною Національної гвардії.

Раніше повідомлялося, що новостворена оперативна група під керівництвом військових США відіграла роль у підготовці операції, а Білий дім підтвердив надання розвідувальної підтримки. Адміністрація президента Дональда Трампа подякувала мексиканським військовим за співпрацю та успішне проведення операції.

Реклама

Реклама

Після повідомлень про смерть Осегери бойовики картелю перекрили автошляхи палаючими автомобілями та підпалили підприємства щонайменше у шести штатах, що призвело до паралічу окремих регіонів країни. Про загибель цивільних наразі не повідомляється.

У популярному курортному місті Пуерто-Вальярта туристи в соціальних мережах описували ситуацію як «зону війни». Кілька авіакомпаній, зокрема Air Canada, United Airlines, Aeromexico та American Airlines, призупинили рейси в цьому напрямку.

Осегера, колишній поліцейський, заснував картель CJNG, який за останні роки перетворився на одну з найпотужніших злочинних організацій Мексики. Картель відомий жорстокими методами, зокрема примусовою працею та вербуванням. Окрім наркоторгівлі, CJNG займався крадіжками пального, вимаганням, контрабандою людей і фінансовими махінаціями. Організація також активно використовувала дрони для атак у віддалених регіонах.

Рейд проти «Ель Менчо» став одним із найрезонансніших ударів по наркокартелях, які відповідальні за постачання мільярдів доларів наркотиків, зокрема фентанілу, до США. Раніше лідери конкуруючого картелю «Сіналоа» — Хоакін «Ель Чапо» Гусман та Ісмаель «Ель Майо» Самбада — були затримані живими й нині перебувають у в’язницях у США.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум перебуває під тиском Вашингтона щодо посилення боротьби з наркокартелями. Водночас вона заявила про намір співпрацювати зі США, але наголосила на необхідності збереження суверенітету Мексики та недопущенні односторонніх військових дій з боку Сполучених Штатів.

Експерти з безпеки припускають, що смерть лідера може спричинити боротьбу за владу всередині CJNG та затяжний період насильства. «Між різними фракціями неминуче виникнуть сутички, і ці спалахи насильства можуть тривати роками», — зазначив колишній співробітник Управління з боротьби з наркотиками США Карлос Оліво.

У низці штатів через ситуацію було скасовано заняття в школах. За словами Шейнбаум, у більшості регіонів країни життя триває у звичайному режимі, а деталі операції найближчим часом оприлюднять представники силових структур.