        Сили оборони уразили ракетний підрозділ і склади окупантів у Криму та на Донеччині

        Галина Шподарева
        23 Лютого 2026 12:48
        Українські військові завдали ударів по об'єктах РФ / Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
        23 лютого Сили оборони України уразили район зосередження ракетного дивізіону Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму. Також завдано ударів по складах боєприпасів, матеріально-технічних засобів і пункту управління безпілотниками на інших окупованих територіях.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        На тимчасово окупованій території АР Крим уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, яка має на озброєнні БРК “Бастіон”. Зафіксовано ураження цілей, втрати окупантів уточнюються.

        У районі населеного пункту Нижня Кринка на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад боєприпасів угруповання військ “Юг”.

        Також у районі Великої Новосілки уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів.

        У районі населеного пункту Покровка на тимчасово окупованій території Миколаївської області уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку противника.

        Масштаби завданих збитків уточнюються.


