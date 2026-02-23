Сили оборони уразили ракетний підрозділ і склади окупантів у Криму та на Донеччині

23 лютого Сили оборони України уразили район зосередження ракетного дивізіону Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму. Також завдано ударів по складах боєприпасів, матеріально-технічних засобів і пункту управління безпілотниками на інших окупованих територіях.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На тимчасово окупованій території АР Крим уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, яка має на озброєнні БРК “Бастіон”. Зафіксовано ураження цілей, втрати окупантів уточнюються.

Реклама

Реклама

У районі населеного пункту Нижня Кринка на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад боєприпасів угруповання військ “Юг”.

Також у районі Великої Новосілки уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів.

У районі населеного пункту Покровка на тимчасово окупованій території Миколаївської області уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку противника.

Масштаби завданих збитків уточнюються.