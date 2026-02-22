Мадяр оприлюднив відео знищення двох російських “Торів” і нафтобази на ТОТ

У ніч на 22 лютого підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ знищили два російські зенітні ракетні комплекси «Тор» у Донецьку та поблизу Маріуполя. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді, оприлюднивши відповідне відео.

За його словами, перший ЗРК було виявлено та уражено за один кілометр від окупованого Донецька, другий — у населеному пункті Тополине Маріупольського району на тимчасово окупованій території.

Також підрозділи СБС уразили нафтобазу в Луганську.

«Тори» знищили пілоти 6 батальйону 414 окремої бригади СБС та 1 окремого центру СБС за координації КЦ middle strike СБС. Нафтобазу уразили «Птахи» 1 окремого центру СБС.

Командувач зазначив, що методичне виявлення та знищення складових системи протиповітряної оборони противника дальньої, середньої та ближньої дальності є одним із пріоритетів підрозділів СБС.