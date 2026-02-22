“Циркони”, “Іскандери” та сотні “шахедів”: у Повітряних силах розповіли про масовану атаку рф 22 лютого

У ніч на 22 лютого противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ударні безпілотники, а також ракети повітряного й наземного базування. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними радіотехнічних військ, із 19:00 21 лютого зафіксовано 345 засобів повітряного нападу: 4 протикорабельні ракети «Циркон», 22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 18 крилатих ракет Х-101, 2 крилаті ракети Іскандер-К, 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 297 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів, близько 200 із них — «шахеди».

Основними напрямками удару стали Київщина, Одещина, Кіровоградщина та Полтавщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10:00, за попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 307 цілей — 33 ракети та 274 безпілотники різних типів. Зокрема, знищено 2 ракети «Циркон», 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 17 крилатих ракет Х-101, 2 крилаті ракети Іскандер-К, 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 274 БпЛА.

Зафіксовано влучання 14 ракет і 23 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на п’яти локаціях. Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється, атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.