Берлін залишається кандидатом на проведення Олімпіади-2036, незважаючи на суперечки з приводу 100-річчя нацистських ігор

Німеччина залишатиметься серед потенційних претендентів на проведення літніх Олімпійських ігор 2036 року, попри те що президент країни висловив занепокоєння через символічність цієї дати — 100-річчя Ігор у Берліні 1936 року, які відбулися за часів нацистського режиму.

Про це заявив президент Німецької олімпійської спортивної конфедерації (DOSB) Томас Вайкерт. За його словами, всі можливі дати — 2036, 2040 або 2044 роки — залишаються відкритими для німецької заявки, повідомляє Reuters.

Раніше речник президента Франка-Вальтера Штайнмаєра повідомив, що глава держави вважає 2036 рік «історично проблематичним» для подання німецької кандидатури. Водночас Вайкерт наголосив, що рішення щодо того, коли саме Ігри повернуться до Європи, ухвалює Міжнародний олімпійський комітет.

«МОК вирішує, коли Ігри відбудуться в Європі. Можливо, 2036 рік буде відданий Азії чи Африці. Тому ми маємо бути готовими організувати Ігри в будь-який із цих років», — зазначив він під час виступу в Німецькому домі на зимових Іграх у Кортіна-д’Ампеццо.

DOSB планує пізніше цього року визначитися, яке місто або регіон представлятиме Німеччину в заявці. Серед варіантів — Берлін, Мюнхен, Гамбург і регіон Рейн-Рур.

Олімпіада 1936 року в Берліні увійшла в історію як подія, яку нацистський режим Адольфа Гітлера використав як інструмент пропаганди. Водночас вона запам’яталася тріумфом американського легкоатлета Джессі Оуенса, який здобув чотири золоті медалі, спростувавши міф про «арійську расову перевагу».

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер назвав занепокоєння президента обґрунтованим, однак заявив, що особисто не поділяє цих побоювань. За його словами, проведення Ігор у 2036 році могло б стати можливістю продемонструвати світу, а також молодому поколінню в Німеччині, які висновки демократична держава зробила зі своєї історії.

Найближчі літні Олімпійські ігри відбудуться у 2028 році в Лос-Анджелесі, після Парижа-2024. У 2032 році Ігри прийматиме австралійський Брісбен. Серед інших потенційних претендентів на 2036 рік раніше називали Будапешт, Доху, а також Саудівську Аравію, Туреччину та Індію.

Процес подання заявок наразі призупинений у зв’язку з переглядом процедури МОК, однак традиційно Олімпійські ігри передаються між континентами.