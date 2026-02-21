Орбан звинуватив Європу у продовженні війни в Україні та пригрозив Києву енергетичними кроками

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час передвиборчого заходу в місті Бекешчаба знову виступив із критикою європейської політики щодо війни в Україні та заявив, що саме позиція Брюсселя, на його думку, перешкоджає досягненню миру, повідомляє Telex.

За словами Орбана, «європейські лідери хочуть продовження війни», оскільки розраховують на поразку Росії в Україні та подальші компенсації. Водночас він не згадав про відповідальність Росії за початок повномасштабного вторгнення.

Прем’єр також заявив, що Україна зацікавлена в продовженні війни, оскільки поки тривають бойові дії, вона отримує фінансову допомогу. Орбан висловив думку, що Київ прагне домогтися підтримки з боку Угорщини щодо вступу до ЄС, отримання зброї та фінансування.

Окремо він торкнувся питання нафтопроводу «Дружба» та можливих перебоїв із постачанням. Орбан не виключив, що якщо ситуація з відновленням постачання не буде вирішена, Угорщина може призупинити експорт електроенергії до України. «Якщо ми це зупинимо, можуть статися серйозні речі», — заявив він.

Виступ Орбана відбувся за 50 днів до парламентських виборів в Угорщині. Прем’єр визнав, що в окремих округах позиції правлячої партії «Фідес» не є настільки впевненими, як раніше. За його словами, за внутрішніми опитуваннями партія могла б перемогти у 65 із 106 одномандатних округів, що забезпечило б більшість у парламенті, однак меншу, ніж на попередніх виборах.

Орбан наголосив, що для загальнонаціональної перемоги необхідно виграти всі округи в області Бекеш. Він також попередив, що у разі поразки «Фідес» країну можуть чекати економічні труднощі.