Українці втретє залишають зимову Олімпіаду без медалей

Українська національна команда завершила свою участь у зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, не зумівши вибороти жодної медалі.

У суботу, 21 лютого, українські фристайлісти не змогли поборотися за медаль у змаганнях змішаних команд у лижній акробатиці на зимовій Олімпіаді-2026 в Італії.

У фіналі Україну представляли Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк і Дмитро Котовський, у яких було по одному стрибку.

Брикіна змогла приземлити свій стрибок і отримала 90,58 бала, проте Окіпнюк і Котовський у своїх спробах приземлилися невдало.

У підсумку збірна України набрала 254,67 бала і посіла шосте місце, тоді як для виходу в суперфінал треба було потрапити до четвірки найкращих команд. У медальний турнір пробилися США, Китай, Австралія та Швейцарія.

Це була остання медальна надія олімпійської збірної України на Іграх-2026 в Італії. В індивідуальній лижній акробатиці українці також виступили невдало.

Саме у фристайлі Україна виграла дві медалі на останніх двох зимових Олімпіадах — золото та срібло виборов Олександр Абраменко у лижній акробатиці.

За всю історію участі в зимових Олімпіадах українці лише тричі поверталися додому з пустими руками — у 2002-му (Солт-Лейк-Сіті), 2010-му (Ванкувер) та нинішнього 2026 року.