СБС на ТОТ Запорізької області уразили “Торнадо-С” окупантів

“Птахи 1” окремого центру Сил безпілотних систем за координації КЦ middle strike СБС 21 лютого на тимчасово окупованій території Запорізької області уразили реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С» на бойовій позиції. Як повідомляє командир СБС ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді у своєму Telegram-каналі, саме ці установки російські війська використовують для обстрілів Харкова, Запоріжжя, Сум, Херсона, Нікополя та інших міст України.

The Tornado-S (Smerch) multiple rocket launcher system was destroyed in its firing position by the SBS Birds.

21.02.26, Zaporizhia region, TOT



🫡 pic.twitter.com/fw9cPPnTWW — IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 21, 2026

«Найпотужнішою та найпаскуднішою з лінійки реактивних систем залпового вогню вважають “Смерч” калібру 300 мм. Меншими за калібром у цій серії є “Град” (122 мм) та “Ураган” (220 мм)», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Реклама

Зазначається, що «Торнадо-С», або «Смерч-С», — це модернізована високоточна система залпового вогню з дальністю до 120 км. Вона застосовує різні типи високоточних реактивних снарядів.