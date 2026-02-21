Масована атака дронів по Одещині: пошкоджено ліцей і енергетичні об’єкти, є поранені

Через удари спалахнули пожежі та зазнали руйнувань щонайменше п’ять приватних будинків, чотириквартирний житловий будинок, кілька гаражів і легкових автомобілів. У місті частково зруйновано ліцей, також пошкоджено склади енергетичної компанії.

Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Постраждали двоє людей: одну особу госпіталізовано, ще одній медичну допомогу надали на місці.