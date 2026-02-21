Масована атака дронів по Одещині: пошкоджено ліцей і енергетичні об’єкти, є поранені

        Події

        Віктор Алєксєєв
        21 Лютого 2026 09:23
        Ворог ударив по Одеському району: зруйновані будинки, постраждали люди / Фото ДСНС
        Уночі російські війська масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками. Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

        Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Постраждали двоє людей: одну особу госпіталізовано, ще одній медичну допомогу надали на місці.

        Через удари спалахнули пожежі та зазнали руйнувань щонайменше п’ять приватних будинків, чотириквартирний житловий будинок, кілька гаражів і легкових автомобілів. У місті частково зруйновано ліцей, також пошкоджено склади енергетичної компанії.

        Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі. На місцях працюють відповідні служби, правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини.


