        Кримінал

        У Харкові вихователька приватного дитсадка торгувала екстазі

        Галина Шподарева
        20 Лютого 2026 20:40
        читать на русском →
        Затримана за підозрою в торгівлі наркотиками вихователька дитсадка / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Затримана за підозрою в торгівлі наркотиками вихователька дитсадка / Фото: Харківська обласна прокуратура

        Виховательку приватного дитячого садка у Харкові затримали за підозрою у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків з метою збуту. Під час обшуку вилучили понад 100 пігулок екстазі (MDMA).

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        За оперативною інформацією, вихователька дитсадка продавала психотропну речовину “з рук у руки”.

        Реклама
        Реклама

        “Правоохоронці вилучили понад 100 пігулок MDMA. Харків’янку затримано у порядку ст. 208 КПК України”, – йдеться в повідомленні.

        Затриманій повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

        Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини