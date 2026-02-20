У Харкові вихователька приватного дитсадка торгувала екстазі

Виховательку приватного дитячого садка у Харкові затримали за підозрою у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків з метою збуту. Під час обшуку вилучили понад 100 пігулок екстазі (MDMA).

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За оперативною інформацією, вихователька дитсадка продавала психотропну речовину “з рук у руки”.

“Правоохоронці вилучили понад 100 пігулок MDMA. Харків’янку затримано у порядку ст. 208 КПК України”, – йдеться в повідомленні.

Затриманій повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.