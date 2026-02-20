Семеро людей постраждали внаслідок ударів РФ по Дніпровщині

20 лютого війська РФ завдали ударів по Синельниківському, Нікопольському та Самарівському районах Дніпропетровщини. Є поранені та значні руйнування цивільної інфраструктури.
Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.
У Синельниківському районі внаслідок обстрілу поранено трьох людей, пошкоджено житлові будинки та складські приміщення.
У Нікопольському районі у результаті ударів із застосуванням артилерії та безпілотників постраждали дві жінки та двоє чоловіків, пошкоджено житлові будинки, гуртожиток, торгівельний павільйон, автівки та лінію електропередач.
У Самарівському районі російські обстріли пошкодили приватний будинок.