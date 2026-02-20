Семеро людей постраждали внаслідок ударів РФ по Дніпровщині

Менше паперу — менше витрат: в Україні стартував пілотний проєкт єЧек

У Нікопольському районі у результаті ударів із застосуванням артилерії та безпілотників постраждали дві жінки та двоє чоловіків, пошкоджено житлові будинки, гуртожиток, торгівельний павільйон, автівки та лінію електропередач.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі .

20 лютого війська РФ завдали ударів по Синельниківському, Нікопольському та Самарівському районах Дніпропетровщини. Є поранені та значні руйнування цивільної інфраструктури.