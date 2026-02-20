        Події

        Семеро людей постраждали внаслідок ударів РФ по Дніпровщині

        Галина Шподарева
        20 Лютого 2026 19:13
        Пошкоджений обстрілом будинок на Дніпровщині / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
        20 лютого війська РФ завдали ударів по Синельниківському, Нікопольському та Самарівському районах Дніпропетровщини. Є поранені та значні руйнування цивільної інфраструктури.

        Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

        У Синельниківському районі внаслідок обстрілу поранено трьох людей, пошкоджено житлові будинки та складські приміщення.

        У Нікопольському районі у результаті ударів із застосуванням артилерії та безпілотників постраждали дві жінки та двоє чоловіків, пошкоджено житлові будинки, гуртожиток, торгівельний павільйон, автівки та лінію електропередач.

        У Самарівському районі російські обстріли пошкодили приватний будинок.


