Росіяни вдарили дроном по фермі на Харківщині: постраждав співробітник, загинули близько 100 свиней

У Кривому Розі після мобілізації батька-одинака 14-річний хлопець опинився в інтернаті: реакція омбудсмана

До ліквідації наслідків обстрілів залучались підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевої пожежної команди, а також сапери та офіцер-рятувальник громади.

У результаті атаки виникли руйнації будівлі та пожежа на даху ферми. Площа займання скала 40 кв. м.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області .

Сьогодні, 19 лютого, окупанти завдали удару БпЛА по приватному фермерському господарству у селі Дворічний Кут Солоницівської громаді Харківського району.