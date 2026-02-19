        Події

        Росіяни вдарили дроном по фермі на Харківщині: постраждав співробітник, загинули близько 100 свиней

        Галина Шподарева
        19 Лютого 2026 17:01
        Рятувальники на місці удару РФ по свинофермі на Харківщині / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці удару РФ по свинофермі на Харківщині / Фото: ДСНС

        Сьогодні, 19 лютого, окупанти завдали удару БпЛА по приватному фермерському господарству у селі Дворічний Кут Солоницівської громаді Харківського району.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        У результаті атаки виникли руйнації будівлі та пожежа на даху ферми. Площа займання скала 40 кв. м.

        Постраждав 59-річний працівник ферми. Також загинуло близько 100 голів свиней.

        До ліквідації наслідків обстрілів залучались підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевої пожежної команди, а також сапери та офіцер-рятувальник громади.

        Наслідки удару по свинофермі на Харківщині / Фото: ДСНС

