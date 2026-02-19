Росіяни вдарили дроном по фермі на Харківщині: постраждав співробітник, загинули близько 100 свиней

Сьогодні, 19 лютого, окупанти завдали удару БпЛА по приватному фермерському господарству у селі Дворічний Кут Солоницівської громаді Харківського району.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
У результаті атаки виникли руйнації будівлі та пожежа на даху ферми. Площа займання скала 40 кв. м.
Постраждав 59-річний працівник ферми. Також загинуло близько 100 голів свиней.
До ліквідації наслідків обстрілів залучались підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевої пожежної команди, а також сапери та офіцер-рятувальник громади.