        Британський король прокоментував затримання свого брата

        Віктор Алєксєєв
        19 Лютого 2026 14:42
        Король Великої Британії Чарльз III (праворуч) та його брат принц Ендрю / Фото x.com/frontlinekit
        Король Великої Британії Чарльз III (праворуч) та його брат принц Ендрю / Фото x.com/frontlinekit

        Король Великої Британії Чарльз III заявив, що «глибоко стурбований» новинами про затримання свого молодшого брата Ендрю Маунтбаттена-Вінздора, якого підозрюють у неправомірній поведінці на державній службі.

        За його словами, тепер правоохоронним органам належить провести повне і справедливе розслідування, в якому королівська сім’я буде надавати «всебічну підтримку і сприяння», повідомляє BBC.

        «Дозвольте мені чітко заявити: закон повинен перемогти. Поки цей процес триває, було б недоречно з мого боку коментувати це питання далі. Тим часом, моя сім’я і я продовжимо виконувати свій обов’язок і служити вам усім», — йдеться в заяві Чарльза III.

