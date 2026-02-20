Діденко попередила про дві найхолодніші ночі перед потеплінням

Найближчими днями в Україні збережеться холодна погода, однак уже з неділі почнеться поступове потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, уночі 21 та 22 лютого очікується -10-16 градусів. У південній частині країни, а також 22 лютого на заході, температура становитиме -2-6 градусів. Це будуть дві найхолодніші ночі найближчого періоду.

Удень у суботу температура повітря становитиме -2-7 градусів. Уже в неділю почнеться потепління: від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла.

За словами синоптикині, антициклон не допустить значних опадів у вихідні. Винятком стане субота на півдні Одещини, де можливі мокрий сніг і дощ, а також неділя в західних областях, де прогнозується переважно дощ.

У Києві 21 лютого вночі очікується близько -15 градусів, удень — близько -5. 22 лютого вночі прогнозують -12 градусів, удень потеплішає до -1. У п’ятницю в столиці буде сонячно, у неділю збільшиться хмарність, однак істотних опадів не передбачається.

Після вихідних температура повітря продовжить зростати. Потепління супроводжуватиметься опадами та туманами.