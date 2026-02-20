День Героїв Небесної Сотні: Україна вшановує пам’ять загиблих за свободу

20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Пам’ятну дату встановлено Указом Президента від 11 лютого 2015 року № 69/2015 з метою вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті загиблих.

Саме 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинула найбільша кількість протестувальників — 48 осіб. Разом із іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів зими 2013–2014 років, а також п’ятьма активістами, які загинули навесні 2014 року, їх назвали Героями Небесної Сотні.

Події того дня стали кульмінацією Революції Гідності, яка тривала 94 дні — з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року. Центром протестів були майдан Незалежності та прилеглі вулиці Києва. Масові акції розпочалися під гаслами євроінтеграції, але згодом переросли у тривалу кампанію громадянської непокори проти корупції та порушень прав людини.

Реклама

Реклама

Гасло вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні — «Вдячні за свободу!». День є жалобним, однак покликаний ушановувати не лише трагедію, а й боротьбу за гідність, свободу та європейське майбутнє України.

До Небесної Сотні входять 107 загиблих учасників Революції Гідності та активістів Майдану. Серед них — люди різного віку, національностей і віросповідань. Наймолодшому було 17 років, найстаршому — 82. Серед загиблих — три жінки.

1 липня 2014 року Верховна Рада заснувала державну нагороду — Орден Героїв Небесної Сотні. Ним відзначають громадянську мужність, патріотизм і відстоювання демократичних цінностей під час Революції Гідності та в боротьбі за незалежність України.

Смерть Героїв Небесної Сотні стала переломним моментом новітньої історії України та змінила суспільну свідомість, утвердивши значущість свободи, гідності та суверенності держави.