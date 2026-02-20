П’яний військовослужбовець у СЗЧ напав із ножем на двох киян

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв замах на вбивство та спричинив тяжкі тілесні ушкодження двом місцевим мешканцям. Про це повідомляє поліція Києва.

За даними слідства, до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію двох киян із ножовими пораненнями. Поліцейські встановили, що на одній із вулиць 26-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння спровокував конфлікт із 28-річним киянином та під час сварки вдарив його ножем у шию. Потерпілого у критичному стані госпіталізували.

У Києві затримали чоловіка за замах на вбивство та ножові поранення двох людей / Фото: Нацполіція

Того ж вечора на сусідній вулиці зловмисник підійшов до 56-річної жінки та запропонував провести її додому. Біля під’їзду він наполягав залишитися на ніч, а отримавши відмову — дістав ніж і порізав їй обличчя.

Підозрюваного оперативно затримали поліцейські, які патрулювали район. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець — військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за статтями про закінчений замах на умисне вбивство та умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.