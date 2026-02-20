Сили ППО збили або подавили 107 ворожих дронів за ніч, але є влучання ракети та 21 дрона

У ніч на 20 лютого противник атакував Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області РФ та 128 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і дронами інших типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, близько 80 із застосованих БпЛА були «шахедами». Запуски здійснювалися з напрямків Брянська, Курська, Орла, Шаталового, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованої території Донецької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 107 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.