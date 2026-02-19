У Харкові чоловік змінив стать на жіночу, проте не зміг знятися з військового обліку у ТЦК: що вирішив суд

Після зміни статі на жіночу житель Харкова звернувся до територіального центру комплектування з вимогою зняти його з військового обліку, однак отримав відмову. Суд визнав це рішення протиправним і зобов’язав виключити його з військового обліку та реєстру “Оберіг”.

Про це йдеться у документі, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень 21 січня 2026 року.

Позивачка звернулася до суду після того, як отримала відмову у виключенні з військового обліку, попри зміну статі з чоловічої на жіночу, підтверджену медичним свідоцтвом, новим актовим записом цивільного стану, свідоцтвом про народження та паспортом громадянина України. Водночас у застосунку “Резерв+” вона залишалася на обліку як військовозобов’язаний чоловік.

У територіальному центрі комплектування вважали, що медичне свідоцтво про зміну статі не є документом військово-лікарської експертизи, а отже не дає підстав для виключення з обліку без рішення військово-лікарської комісії. Також там зазначали, що сама зміна статі не анулює раніше набутого статусу військовозобов’язаного.

Суд установив, що після зміни статі позивачка належить до категорії жінок, які підлягають військовому обліку лише за власним бажанням, якщо не мають визначеної законом спеціальності або професії. Такої спеціальності у позивачки немає, а добровільного бажання перебувати на військовому обліку вона не виявляла.

Суд дійшов висновку, що відсутність прямої норми щодо виключення з військового обліку у зв’язку зі зміною статі не може бути підставою для відмови у поновленні прав особи. Рішення про відмову у виключенні з військового обліку визнано протиправним і скасовано. Суд зобов’язав відповідний орган виключити позивачку з військового обліку та внести зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів “Оберіг”.