        Події

        У Чорногорії українець на BMW протаранив кортеж прем’єр-міністра: постраждали поліцейські

        Галина Шподарева
        19 Лютого 2026 19:00
        читать на русском →
        ДТП з кортежем прем’єр-міністра Чорногорії / Фото: RTCG
        18 лютого у Чорногорії на дорозі Матешево – Колашин українець на BMW зіткнувся зі службовим автомобілем з кортежу прем’єр-міністра Мілойка Спаїча. Унаслідок аварії постраждали троє поліцейських.

        Про це пише RTCG з посиланням на повідомлення поліції.

        Аварія за участі двох автомобілів сталася близько 16:30 у селі Скрбуша на дорозі Матешево – Колашин.

        За попередньою інформацією, водій BMW, громадянин України, перетнув зустрічну смугу на ділянці з суцільною лінією та зіткнувся зі службовим автомобілем поліції. На момент зіткнення в авто перебували троє правоохоронців.

        Поліція повідомила, що прем’єр перебував в іншому автомобілі кортежу. 21-річного громадянина України затримали за підозрою у створенні загрози для безпеки дорожнього руху та доправили в Основну державну прокуратуру в Колашині для подальшого розгляду справи.


