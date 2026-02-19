СБУ затримали дезертира, який готував теракт біля кафе в центрі Кропивницького

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту в центрі Кропивницького та затримала агента ФСБ, який готував замах на посадовця держустанови, що відповідає за оборонну підготовку населення на Кіровоградщині. Зловмиснику повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, фігурант намагався вистежити посадовця і підірвати його за допомогою саморобної бомби біля місцевого кафе.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він провів дорозвідку на місці запланованого теракту і “прозвітував” куратору від ФСБ про готовність до вчинення вибуху.

За даними СБУ, підозрюваний – 27-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину ЗСУ та переховувався на території Кіровоградщини.

“Намагаючись знайти “легкі заробітки” у Телеграм-каналах, дезертир потрапив у поле зору співробітника ФСБ, особу якого вже встановили контррозвідники СБУ. За вказівкою російського спецслужбіста він почав стежити за керівником обласного закладу, щоб визначити оптимальні час та місце для його ліквідації”, – йдеться в повідомленні.

Для цього агент вивчав розпорядок дня “цілі”, основні локації перебування та маршрути пересування містом.

Після щоденних розвідвилазок зловмисник відправив до ФСБ координати кафе, біля якого проходив посадовець. Надалі агент мав отримати від росіян інструкцію на виготовлення саморобного вибухового пристрою для закладки та дистанційного підриву.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на РФ. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.