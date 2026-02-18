У Коломиї стався вибух у приміщенні ТЦК: відкрили справу про теракт

18 лютого у Коломийському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стався вибух. Унаслідок інциденту пошкоджено окреме приміщення.

Про це повідомили в Івано-Франківському ТЦК та СП. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

За даним фактом правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до інциденту. У ТЦК закликали громадськість і медіа очікувати на результати розслідування та подальший офіційний коментар.