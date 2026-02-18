        Події

        У Коломиї стався вибух у приміщенні ТЦК: відкрили справу про теракт

        Сергій Бордовський
        18 Лютого 2026 13:42
        читать на русском →
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото з відкритих джерел

        18 лютого у Коломийському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стався вибух. Унаслідок інциденту пошкоджено окреме приміщення.

        Про це повідомили в Івано-Франківському ТЦК та СП. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

        За даним фактом правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт.

        Реклама
        Реклама

        Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до інциденту. У ТЦК закликали громадськість і медіа очікувати на результати розслідування та подальший офіційний коментар.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини