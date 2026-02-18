Україна запровадила санкції проти Лукашенка — заява Зеленського

Україна застосувала пакет санкцій проти Олександра Лукашенка та активізує протидію всім формам його сприяння російській агресії. Київ працюватиме з партнерами, щоб ці рішення мали глобальний ефект.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, у другій половині 2025 року на території Білорусі російські військові розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що розширило можливості армії РФ атакувати північні області України — від Київщини до Волині.

Президент зазначив, що частину ударів, зокрема по енергетичній інфраструктурі та залізниці, Росія не змогла б здійснити без такої підтримки з боку Білорусі. За його даними, понад три тисячі білоруських підприємств залучені до забезпечення російської війни та постачають техніку, обладнання й компоненти, які належать до критично важливих, зокрема для виробництва ракет.

Окремо Зеленський звернув увагу на розбудову інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності «орєшнік». За його словами, ця система становить загрозу не лише для України, а й для європейських країн. Президент додав, що білоруські підприємства у 2025 році постачали Росії вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї, і ця співпраця триває у 2026 році.

Зеленський заявив, що Лукашенко обмінює суверенітет Білорусі на збереження особистої влади, сприяє обходу міжнародних санкцій проти Росії та виправдовує війну. За його словами, за такі дії будуть особливі наслідки.