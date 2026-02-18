На Київщині затримали ексфутболіста за напад на військовослужбовця ТЦК

У Бучанському районі Київської області поліцейські затримали 24-річного чоловіка, який під час конфлікту завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК. Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Київщини. За даними правоохоронців, у селі Святопетрівське чоловік побачив, як військовослужбовці ТЦК перевіряють військово-облікові документи, підійшов до одного з них і спровокував конфлікт.

Після цього зловмисник навмисно вдарив військовослужбовця кулаком в обличчя, унаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу нападника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Керівництво футбольного клубу, у якому грав чоловік, після інциденту ухвалило рішення про його звільнення.

Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України — умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, відео, на якому футболіст ковалівського “Колоса-2” Данила Колесник б’є працівника ТЦК, було опубліковано на сторінці гравця в Instagram. Згодом ролик видалили, а профіль закрили, проте відео розлетілося мережею. Також повідомляється, що футболіст нібито заступився за багатодітного батька, якого працівники ТЦК посадили в мікроавтобус.