За добу ЗСУ знищили 740 окупантів і понад 1 800 БпЛА

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 лютого 2026 року орієнтовно склали понад 1,25 млн осіб. За минулу добу Сили оборони знищили 740 окупантів та значну кількість техніки.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.26 орієнтовно склали: особового складу — близько 1 256 080 (+740) осіб, танків — 11 681 (+3) од., бойових броньованих машин — 24 051 (+6) од., артилерійських систем — 37 363 (+40) од., РСЗВ — 1 648 (+0) од., засобів ППО — 1 302 (+1) од., літаків — 435 (+0) од., гелікоптерів — 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 137 924 (+1 851) од., крилатих ракет — 4 314 (+26) од., кораблів / катерів — 29 (+0) од., підводних човнів — 2 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн — 78 919 (+194) од., спеціальної техніки — 4 072 (+1) од. Дані уточнюються.

