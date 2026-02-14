Спецпризначенці СБУ скоротили кількість “Панцирів” РФ удвічі

Спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ у 2025 році далекобійними ударами знищили половину російських зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир». Про це повідомили в Службі безпеки України.

У відомстві зазначили, що «Панцир» є однією з ключових систем протиповітряної оборони РФ. Вартість одного такого комплексу оцінюється у 15–20 мільйонів доларів США. Саме ці ЗРГК, за даними СБУ, є найбільш ефективними у протидії українським далекобійним дронам.

У СБУ підкреслили, що системне знищення «Панцирів» має стратегічну мету — прорив повітряної оборони противника та створення коридорів для ураження цілей у глибокому тилу. Це дозволяє Силам оборони України ефективно завдавати ударів по військових базах, складах, аеродромах та інших об’єктах окупантів.

У відомстві також нагадали, що загальна вартість усіх російських систем ППО, знищених підрозділами «Альфи» СБУ у 2025 році, оцінюється приблизно у 4 мільярди доларів США.