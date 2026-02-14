У Києві затримали депутата міськради за “зняття з розшуку” за $10 тисяч

У Києві повідомили про підозру депутату Почаївської міської ради Тернопільської області, який пропонував послуги зі зняття військовозобов’язаних з розшуку та працевлаштування на держпідприємства для подальшого бронювання від мобілізації. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, чоловік, який постійно мешкав у столиці, брав за такі послуги від 4 до 10 тисяч доларів США. Зокрема, своєму знайомому, який перебував у розшуку, він обіцяв оновити військово-облікові документи в одному зі столичних РТЦК без його присутності, допоміг зі зняттям з розшуку, а згодом обіцяв сприяння у працевлаштуванні до структурного підрозділу одного з міністерств із подальшим бронюванням.

За інформацією прокуратури, підозрюваний частинами отримав 77 тисяч гривень на банківську картку, а під час одержання 10 тисяч доларів США його затримали в порядку статті 208 КПК України.

Дії депутата кваліфіковано за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у 506 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження Служби безпеки України. Слідчі дії тривають, встановлюються можливі спільники підозрюваного.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.