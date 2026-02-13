В Україні працюють десятки бригад над ліквідацією наслідків руйнувань енергосистеми

В Україні тривають роботи з відновлення електро- та теплопостачання після руйнувань енергетичної інфраструктури. Подачу світла й тепла поступово відновлюють, водночас продовжується розбір завалів на пошкоджених об’єктах, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання штабу.

За його словами, ситуація з електро- та теплопостачанням залишається складною. До відновлення залучені понад 60 бригад електриків і 193 бригади тепловиків.

Міністерство також нарощує потужності розподіленої генерації. У столиці та області вже введено 20 МВт, найближчим часом очікується надходження додаткових потужностей. Протягом тижня зі складів енергетичних хабів доставили понад 190 тонн гуманітарної допомоги, зокрема 115 тонн розподілено за один день, обладнання вже прямує до регіонів.

Україна розраховує і на подальшу міжнародну підтримку. Швеція, Єврокомісія, Данія та Німеччина анонсували додаткові внески до Фонду підтримки енергетики на суму понад 82,5 мільйона євро для закупівлі необхідного обладнання. Окрім того, фонд уже отримав 6 мільйонів євро грантової допомоги від Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії. Міністр подякував міжнародним партнерам за солідарність і послідовну підтримку України.