На Фастівщині потяг насмерть травмував 23-річну жінку

У Фастівському районі Київської області пасажирський потяг сполученням «Фастів-Шостка» смертельно травмував жінку, яка переходила залізничні колії у невстановленому місці. Від отриманих травм 23-річна потерпіла загинула на місці події, поліція розпочала досудове розслідування.

Про подію правоохоронців повідомив черговий по станції. За попередніми даними, машиніст, помітивши людину на колії, подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

Слідчі Фастівського управління поліції Київської області відкрили кримінальне провадження за частиною третьою статті 276 Кримінального кодексу України. Наразі триває встановлення всіх обставин трагедії.

У поліції закликають громадян бути уважними поблизу залізничних колій і користуватися лише спеціально облаштованими переходами, наголошуючи, що нехтування правилами безпеки може коштувати життя.