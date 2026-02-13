П’ятеро українських дітей повернулися з тимчасово окупованих територій та Росії

П’ятеро українських дітей повернулися на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованих територій та Російської Федерації. Повернення стало можливим завдяки зусиллям команди Офісу Омбудсмана у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA за підтримки громадської організації Save Ukraine.
За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, додаткову гуманітарну підтримку ініціативам України у питанні повернення дітей надала перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп. Усі повернуті діти віком від чотирьох до п’ятнадцяти років уже перебувають удома.
Серед повернутих — семирічний хлопчик, якого під час окупації Херсона депортували з місцевого будинку дитини. Його мати звернулася до Офісу Омбудсмана та домоглася повернення сина, і тепер родина возз’єдналася.
Подібну історію пережили чотирирічний хлопчик і шестирічна дівчинка, яких також викрали з Херсонського будинку дитини. Протягом чотирьох років вони перебували у депортації та не бачилися з матір’ю, яка востаннє обіймала дітей, коли ті були ще немовлятами. Нині родина знову разом.
Ще один повернутий — дев’ятирічний хлопчик, який опинився в Росії разом із матір’ю. Після її смерті від тяжкої хвороби дитину спершу намагався забрати дідусь, однак це не вдалося. Тепер хлопчик возз’єднується зі своїм дядьком.
В Офісі Омбудсмана наголошують, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну вже вдалося повернути 1985 дітей. Робота з повернення триває — від комунікації з родинами до безпосередньої зустрічі дітей на кордоні — і продовжуватиметься доти, доки кожна українська дитина не повернеться додому.