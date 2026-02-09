Лубінець заявив про критичні порушення прав під час мобілізації

Кількість звернень до Офісу омбудсмана щодо дій окремих представників ТЦК та СП з початку повномасштабної війни зросла у 333 рази. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, якщо у 2022 році надійшло лише 18 звернень, то за підсумками 2025 року — вже 6 127 офіційних скарг. Омбудсман наголосив, що така динаміка свідчить про критичну актуальність проблеми та потребу негайних змін у підходах до мобілізаційних заходів.

Під час моніторингових візитів у ТЦК та СП у Києві, Харкові, Білій Церкві та інших містах зафіксували порушення прав громадян, зокрема незаконні обмеження свободи, фізичні побої та інші форми примусу. Лубінець підкреслив, що працівники ТЦК та СП не мають повноважень затримувати або силоміць утримувати людей, а подібні дії суперечать статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

Окремо він звернув увагу на практику доставлення громадян для «уточнення даних», які вже є в електронних реєстрах, через відсутність у груп оповіщення зчитувачів QR-кодів, а також на зафіксовану антисанітарію на збірних пунктах.

Омбудсман повідомив про намір змінити підходи до мобілізації, зокрема через цифровізацію перевірок і заборону роботи груп оповіщення без технічних засобів зчитування. Також готують законодавчі ініціативи для чіткого розмежування повноважень і встановлення відповідальності за їх перевищення.

Лубінець закликав громадян повідомляти про факти незаконних дій працівників ТЦК та СП, запевнивши, що реагуватиме на такі звернення персонально.